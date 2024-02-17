فيفي عبده بتصريحات غريبة: "أنا محجبة والرقص مش حرام"

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده حالة من الجدل بين الجمهور بتصريحاتها الأخيرة، مؤكدة أن الرقص ليس حراماً دينياً.



وقالت فيفي عبده: "الرقص حرام ليه؟ هو مش شغل زي أي حاجة الباليه حرام؟ في حاجات كتير حرام، الرقص دا شغل زي أي شغل ليه احترامه وليه ناسه اللي بيتفرجوا عليه وليه اللي بيقدروه ويحترموه".

وتمنت فيفي عبده لو أنها تزوجت برجل يشبه والدها بطيبته وحنيته، وعن رأيها بالحجاب، قالت: "أنا متحجبة طول الوقت، الكلام دا يتقال للناس الفالته أنا بعتبر إني محجبة لأني مش بعمل حاجة غلط ومش بجيب في سيرة الناس محجبة في لساني وفي كل تصرفاتي، مطلوب مني إيه أكتر من كده وإذا كان على الشغل لو ربنا قالي في أي وقت إلبسي الحجاب هلبسه. أنا عاملة 37 عمرة وحجيت 5 مرات، وبقول للناس متشوفوش الظاهر بس اعرفوا أن الفنانين عندهم حاجات كتير حلوة إنتم مش بتقدروها لكن ربنا بيقدرها، أنا لما كنت بروح مكنتش أتكلم مع مخلوق أحط حجابي أروح أصلي صلاتي وأرجع وأخد أهلي كلهم معايا، هيقولوا عاملة دا ورقاصة، طبعاً كل حاجة لها حساباتها، عملت اللي يرضيني في الحياة ومطمنة جدا حاسة إني هقابل ربنا وأنا مستريحة في أي وقت".

كلام فيفي عبده هذا جاء خلال لقائها في برنامج "عندي سؤال" للإعلامي اللبناني محمد قيس.