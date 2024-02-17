رمضان 2024.. سلاف فواخرجي تتصدر بوستر مسلسل "مال القبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت الفنانة سلاف فواخرجي، بوستر مسلسلها الدرامي الجديد "مال القبان" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ومن المقرر عرض مسلسل "مال القبان" على منصة شاهد طوال شهر رمضان الكريم.

ويعتبر "مال القبان" من ضمن الأعمال المؤجلة من دراما رمضان الماضي 2023.

وتدور أحداثه حول العديد من القصص الاجتماعية بالحياة السورية الحقيقية التي توضح الوضع الذي يعيشه

الشعب السوري في الوقت الحالي والمشاكل والأزمات التي يواجهها السوريين بحياتهم كل يوم.

ويخوض بطولة "مال القبان" النجوم بسام كوسا، سلاف فواخرجي، حلا رجب، يامن حجلي، خالد القيش نجاح، ومن إخراج سيف الدين السبيعي.

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