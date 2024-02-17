رمضان 2024.. المتحدة تطرح بوستر مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر مسلسل "محارب"، بطولة الفنان حسن الرداد، المقرر عرضه في موسم رمضان المًقبل 2024.

ونشرت المتحدة بوستر مسلسل "محارب"، عبر حسابها الرسمي بموقع"فيسبوك"، وعلقت:"انتظروا النجم حسن الرداد ومسلسل محارب على شاشات المتحدة، في رمضان".

مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد والذي يمثل عودته للمشاركة في دراما رمضان بعد غياب منذ آخر أعماله التلفزيونية بمسلسل "بابلو" والذي عرض في موسم رمضان 2022، ويشارك الرداد بطولة مسلسل "محارب" كلًا من ماجد المصري، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

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