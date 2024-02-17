بأجواء من الفرح.. سينتيا خليفة تحتفل بيوم ميلادها في لندن مع الأصدقاء

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة بأخر إطلالتها على الجمهور من لندن من خلال صور عبر حسابها الخاص حيث كانت تحتفل بعيد ميلادها، و ظهرت مرتديةً توب ضيق باللون الأسود من دون أطمام مع سترة من الجلد الأسود و سروال أسود ضيق ، و ربطت شعرها إلى الخلف مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، أطلت سينتيا خليفة بلوك مميز خلال تواجدها في دبي، وظهرت مرتدية بدلة باللون الأسود، إلا أن ما أثار الجدل بين الجمهور، هو التوب الشفاف الذي ارتدته تحت السترة، وتركت سينتيا شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً.

وحملت سينتيا حقيبة يد من دار أزياء "Balenciaga"، يبلغ سعرها 2,251 دولاراً.

