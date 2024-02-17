نقيب الموسيقيين يلبى مطالب أعضاء الجمعية العمومية.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - صرح الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بإقامة جمعية عمومية لعرض ميزانية النقابة كاملة، ومناقشتها طبقاً للقانون تحقيقاً لرغبة الزملاء المشروعة والقانونية والعادلة، مطالبا أعضاء مجلس الإدارة بضرورة مساعدته في ذلك.

ولأول مرة في تاريخ نقابة المهن الموسيقية ولتحقيق العدل والشفافية والوضوح يلبى نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل متطلبات أعضاء الجمعية العمومية لمعرفة كل ما يدور في النقابة وعرض ميزانيتها وأرصدتها كاملة، وتحقيق رغباتهم خلال الفترة المقبلة ومعرفة حق كل موسيقى وأصحاب المعاشات والمرضى، وهذا لم يحدث من قبل في عهد النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائما في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحسب له خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة.





ودائما يسعى مصطفى كامل إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، إذ إنه لن يرتاح باله إلا أن تتحقق أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية من أعضاء الجمعيه العمومية التي تُكِن له كل الاحترام والتقدير.