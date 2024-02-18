شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "مليحة" قبل عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "مليحة"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، والذى يقوم ببطولته الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، والفنان أشرف زكي، ويقوم بإخراجه عمرو عرفة.



تصوير مسلسل مسلسل مليحة



جانب من كواليس تصوير مسلسل مليحة



كواليس مسلسل مليحة



لقطة من مسلسل مسلسل مليحة



مشهد من مسلسل مسلسل مليحة

تدور أحداث المسلسل حول أسرة "مليحة" الأسرة الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.

المسلسل مكون من 15 حلقة، يقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.

سيرين خاس ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة نشأت في القاهرة وعمان. ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين (2020) والحرم (2022).