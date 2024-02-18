بفيديو طريف..منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها بأجواء من السعادة

ميرنا وليد - بيروت - في أجواء من الفرح، إحتفلت الممثلة المصرية منة فضالي بعيد ميلاد والتدها في أجواء عائلية، و شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه و هي تطفئ الشموع مع والتها، و علقت بشكل ساخر على المنشور حيث قالت: "امي عاوزه تطفي الشمعه بسرعه بتزهق من الاحتفال والجو ده بس أنا صممت اننا نحتفل عادي و بالبيجامات ومنار خايفه الشبشب يبان ومريم مش فاهمه بنغني ايه كل سنه وانتي طيبه يا امي".



و كانت شاركت منة فضالي الجمهور مقطع فيديو طريف من كواليس مسلسلها الجديد "المحارب"، والمقرر عرضه بشهر رمضان المقبل، من بطولتها إلى جانب مجموعة من الممثلين منهم الممثل المصري حسن الرداد.

وظهرت منة فضالي وقد دخلت عليها الممثلة المصرية سلوى عثمان، وشنت هجوماً عليها في غرفة نومها، وذلك لعدم ذكر حسن الرداد اسمها في طاقم العمل.

