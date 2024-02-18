مسلسلات رمضان 2024.. نجل محمود البزاوي يعلن غضبه بسبب بوستر "كوبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب أكرم نجل الفنان محمود البزاوي بوضع صورة والده على بوستر مسلسل "كوبرا"، المقرر عرضه رمضان المًقبل 2024.

ونشر أكرم بوستر المسلسل، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلق غاضبا:" بعد اذن ال mbc في ممثل اسمه محمود البزاوي عامل دور كبير في المسلسل، يعني بما إن ضيوف الشرف على البوستر فـ ياريت يكون موجود يعني".

"كوبرا" بطولة محمد عادل إمام، هشام إسماعيل، منة فضالي، أوس أوس، علاء مرسي، دنيا ماهر، مجدي كامل، محمود عبد المغني، ومن تأليف أحمد أبو زيد، ومن إخراج أحمد شفيق.

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