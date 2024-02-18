فن ومشاهير

رمضان 2024.. واتش إت تروج لمسلسل "صيد العقارب" بهذه الصورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت منصة "واتش إت" لمسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2024.

ونشرت "واتش إت" بوستر للمسلسل تصدرته الفنانة غادة عبد الرازق، عبر الصفحة الرسمية للمنصة، وعلقت:"انتظروا النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل "صيد العقارب" على واتش إت".

وظهرت الفنانة غادة عبد الرازق في الصورة مرتدية "جاونتي" وحاملة في يدها آلة حادة ممسكة بها "عقرب".

"صيد العقارب" إخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، محمود عبدالمغني، محمد علاء، سيمون، منال سلامة، أحمد ماهر.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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