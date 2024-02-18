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تركي آل الشيخ يروج لمسرحية رمضان ميوزيكال سكول بطولة محمد هنيدي

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محمد اسماعيل - القاهرة - روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، لمسرحية رمضان ميوزيكال سكول التي يقوم ببطولتها الفنان محمد هنيدي، في الرياض بعد حصوله على الجنسية السعودية.

ونشر تركي آل الشيخ، البوستر الدعائي لـ مسرحية رمضان ميوزيكال سكول، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أوقات كوميدية تنتظركم في مسرحية رمضان ميوزيكال سكول، من بطولة النجم الكبير محمد هنيدي.. على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.. ابتداءً من 24 فبراير.
يذكر أن أخر أعمال النجم محمد هنيدي في موسم الرياض الماضي كانت مسرحية بعنوان" سلام مربع" بطولة أيتن عامر ومحمد محمود وإيمان السيد وغادة طلعت ومحمد ثروت وغيرهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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