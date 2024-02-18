دينا الشربيني تكشف عن رأيها في فكرة الزواج – فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهرة فودة:

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن رأيها في فكرة الزواج.

وقالت دينا خلال لقائها في برنامج "sold out"، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، :"الجواز حقيقي نصيب، مش جواز وخلاص علشان لازم نتجوز، الجواز حد تعيش معاه للأبد، وتعمل معاه عيلة وأولاد، ولازم أبقى متأكدة مليون في المية".

وتخوض الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني المُقبل 2024 بمسلسل "كامل العدد".

وتدور أحداث مسلسل "كامل العدد"، حول ليلى تيمور "دينا الشربيني " تعيش قصة حب، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغير، لنكتشف مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية، يتكون مسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي.





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