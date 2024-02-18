فن ومشاهير

أمسية من أغاني محمد عبد الوهاي في معهد الموسيقى العربية.. الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقديم سلسلة وهابيات حيث يقام حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى في الثامنة مساء الاحد 18 فبراير علي مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من اعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها في الليل لما خلى ، يا ورد مين يشتريك ،  النهر الخالد ، ساكن قصادى ، امل حياتي ، انت الحب ، هذه ليلتى الى جانب موسيقى فين طريقك.. اداء غادة أدم ، ايناس عز الدين ، احمد عصام وعازف العود محمود عبد الفتاح .

 

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جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربى .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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