لم يغمض جفن الموسيقار محمد عبد الوهاب قبل تلحين هذه الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - كان الموسيقار محمد عبد الوهاب موجوداً في منزل عاصي الرحباني وفيروز وتأهب للمغادرة مودعاً فقال له عاصي: "سهار بعد سهار ت يحرز المشوار".

فإستوقفه كلام عاصي وطلب منه أن يكمل فتابع عاصي قائلاً :

كتار هو زوار

شوي وبيفلّو

وعنّا الحلا كلّو

وعنّا القمر بالدار

ورد وحكي وأشعار

بس اسهار

غادر عبد الوهاب ولم ينم الليل قبل تلحين المقطع وفِي اليوم التالي وبعد أن سمعه عاصي أكمله:

بيتك بعيد وليل ما بخلّيك

ترجع، أحقّ الناس نحنا فيك

رح فتّح بوابي

وإنده على صحابي

قلّن قمرنا زار

وتتلج الدنيي اخبار

بس اسهار

و النوم مين بينام غير الولاد

بيغفوا وبيروحوا يلملموا أعياد

ما دام إنّك هون

يا حلم ملوا الكون

شو همّ ليل وطار

وينقص العمر نهار

بس اسهار

وأتم عبد الوهاب لحن الأغنية وقدمها لفيروز وعندما سُئل عبد الوهاب ما الذي جذبه بالجملة قال: حرف التاء الذي قام مقام كلمة كاملة بالعامية المصرية وهي "علشان" فأحب رشاقة العامية اللبنانية في اختزالها التعبير بهذا الشكل الجميل.