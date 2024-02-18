بالصورة - لقطة نادرة للممثل عمر الشريف بالأسود والأبيض

ميرنا وليد - بيروت - ميشال ديميتري شلهوب عرف بإسم عمر الشريف هو نجم تألق في العالم العربي وفي هوليوود محققًا نجومية عالميّة.

ولد في الإسكندرية عام 1932، والده جوزيف شلهوب كان يعمل بتجارة الأخشاب ووالدته كلير. إنتقلت العائلة الى مصر في أوائل القرن العشرين. بعد الدراسة الثانوية، إلتحق ميشال بجامعة القاهرة حيث درس الرياضيات والفيزياء. وعقب تخرّجه عمِل مدة 5 سنوات بتجارة الأخشاب مع والده قبل أن يقرر دراسة التمثيل في "الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية" في لندن. عرض عليه المخرج يوسف شاهين بطولة فيلمه الجديد "صراع في الوادي" عام 1954 مع فاتن حمامة.

خلال تصوير الفيلم وقع في غرام فاتن حمامة وتزوجا بعد سنة واحدة، وقدّما معًا 5 أفلام أخرى هي: «أيامنا الحلوة» و«صراع في الميناء» و«لا أنام» و«سيدة القصر» و«نهر الحب». رزقا بولد واحد هو طارق، ومع هذا الإبن أمضى آخر أيام عمره في مصر.

تصاعدت نجوميته بسرعة، وشارك بين العامين 1954 و1962 في أكثر من عشرين فيلمًا سينمائيًا. اتّجه إلى أوروبا في العام 1965 حيث عمل في العديد من الأفلام الكبيرة؛ ترحاله من بلد إلى بلد أثّر على زواجه من فاتن حمامة وأدّى إلى انفصالهما عام 1966 وطلاقهما بشكل نهائي عام 1974.