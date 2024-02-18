عبد الكريم عبد القادر| 8 نجوم في ليلة تكريمه بموسم الرياض 2024

ياسر رشاد - القاهرة - مع 8 نجوم من الغناء الخليجي، تقام ليلة وداعي للفنان عبد الكريم عبد القادر، ضمن الفعاليات الغنائية لموسم الرياض 2024.

موعد ونجوم حفل تكريم عبد الكريم عبد القادر في موسم الرياض 2024

ومن المقرر أن يقام الحفل في 23 فبراير على مسرح محمد عبده أرينا مع كوكبة من نجوم الخليج وهم “نبيل شعيل، نوال الكويتية، عبد الله الرويشد، أحلام، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، مطرف المطرف".

رحيل الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر “الصوت الجريح”

رحل الفنان الكويتي القدير عبد الكريم عبد القادر في شهر مايو الماضي، عن عمر ناهز الـ 80 عامًا تاركًا سجلًا تاريخيًا ضخمًا من الأغاني التي تميزت بـ"صوته الجريح" وفق اللقلب الذي أُطلق عليه طوال مسيرته .

امتدت رحلة العطاء لـ عبد الكريم عبد القادر مايزيد عن 60 عامًا من الاغاني التي خلدت إسمه في قائمة أهم مطربي الخليج العربي.

كانت الموشحات الدينية هي الانطلاقة الأولى لـ عبد الكريم عبد القادر، تعاون فيها مع الملحن عبدالرحمن البعيجان الملحن د. عبدالرب إدريس في الكثير من مراحل حياته الفنية، بجانب الكبير طلال مداح، في ألبوم “شفتك” والذي حصل على العديد من الجوائز الموسيقية الهامة، أبرزها جائزة الإسطوانة البرونزية

ولد الراحل عبد الكريم عبد القادر في 13 يونيو 1941، بمدينة الزبير بالكويت، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام.

وجذبت موهبة عبدالكريم أكبر الملحنين والشعراء في الكويت والخليج، وعاش طفولة صعبة ثقلت أحاسيسه، وأصبح أكبر سفيرا للأغنية الكويتية.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.