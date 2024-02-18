شكرا لقرائتكم خبر عن Oppenheimer.. كيف أعادت السينما "أبو القنبلة الذرية" للحياة من جديد فى ذكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل العالم الشهير أوبنهايمر الذى اشتهر بلقب أبو القنبلة الذرية، والتي عرفت السينما العالمية العالم به من جديد خلال العام الماضى 2023 مع فيلم حمل نفس الإسم من إخراج المخرج المميز كريستوفر نولان.



كيليان مورفى واوبنهايمر

وقد ركز فيلم Oppenheimer على أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

ونال العمل إشادات كبيرة خلال فترة عرضه العام الماضى 2023، وإشادات كبيرة بدور كيليان مورفى الذى تقمص دور والد القنبلة الذرية بأفضل شكل ممكن.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، وجسد شخصية اوبنهايمر النجم العالمى كيليان مورفى كما شارك فيه النجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو، واقتربت إيراداته من المليار دولار حول العالم.