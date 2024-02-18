إبن إيلي صعب في صورة رومانسية ساحرة مع خطيبته كاتيا

ميرنا وليد - بيروت - أطل الثنائي ميشال صعب وخطيبته كاتيا في صورة رومانسية على شاطئ البحر.

الصورة ساحرة بما تحتويه من عناصر جمعت بين الرومانسية والشاطئ والسماء والأحصنة.

وكانت كاتيا قد نشرت سابقاً صورتين لها من المكان نفسه وأظهرت مدى سحر الأجواء فيه.

ميشال هو الإبن الأصغر لمصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، وينتظر الجمهور حفل زفافه خاصةً أن شقيقه إيلي صعب جونيور ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بحفل زفافه الرائع والملوكي والذي استمر لعدة أيام.

وتحظى عائلة إيلي صعب بالكثير من المتابعة والإهتمام من قبل الجمهور بكافة أفرادها.

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