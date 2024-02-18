هيفا وهبي تحيي حفلاً في دبي .. وإطلالتها تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي حفلاً غنائياً في دبي، حيث أبهرت الجمهور بإطلالتها على المسرح بجامبسوت براق. "حالته ليست مستقرة" .. إبنة إيمان البحر درويش تتحدث عن تطورات حالته الصحية

هيفا غنت مجموعة من أغنيتها بينها أحدث أعمالها "وصلتلها" التي حققت نجاحاً كبيراً.

وتفاعل الجمهور مع غناء هيفا وهبي بشكل كبير وحصد الحفل الكثير من الأصداء الجيدة جداً.

وكانت قد تخطت هيفا الـ 10مليون مشاهدة، بفيديو كليب أغنيتها "وصلتلها"، وذلك بعد أسبوعين تقريباً من طرحه على قناتها الخاصة على يوتيوب، وهو من إخراج إيلي فهد.

أغنية "وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.





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