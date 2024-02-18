فن ومشاهير

ليالي سعودية مصرية| استعدادات نجوم الحفل في الأوبرا ..صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

ياسر رشاد - القاهرة - تقام الاستعدادت الغنائية للحفل الغنائي الضخم الذي يجمع الكينج محمد منير والفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان ماجد المهندس، ضمن فعاليات الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية.

استعدادات ضخمة لحفل ليالي سعودية مصرية 

أجرى نجوم الحفل الثلاثة استعدادتهم الغنائية داخل أروقة الأوبرا المصرية مع المايسترو وليد فايد .

 

1717df9656.jpg
1678486905.jpg
d4337762e1.jpg
d4c6f1fec8.jpg

حفل ليالي سعودية مصرية دون تذاكر 

وصرح مصدر خاص تابع للشركة المنظمة للحفل أنه سيقام بدعوات خاصة ولا يوجد تذاكر مباعة عبر أي موقع إلكتروني.

 

يقام الحفل الليلة الأحد 18 فبراير على المسرح الكبير بالأوبرا المصرية، مع أحدث الوسائل التكنولوجية البصرية والسمعية للاستمتاع بتجربة غنائية جديدة.

ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية 

تقام “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا