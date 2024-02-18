ليالي سعودية مصرية| استعدادات نجوم الحفل في الأوبرا ..صور

ياسر رشاد - القاهرة - تقام الاستعدادت الغنائية للحفل الغنائي الضخم الذي يجمع الكينج محمد منير والفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان ماجد المهندس، ضمن فعاليات الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية.

استعدادات ضخمة لحفل ليالي سعودية مصرية

أجرى نجوم الحفل الثلاثة استعدادتهم الغنائية داخل أروقة الأوبرا المصرية مع المايسترو وليد فايد .

حفل ليالي سعودية مصرية دون تذاكر

وصرح مصدر خاص تابع للشركة المنظمة للحفل أنه سيقام بدعوات خاصة ولا يوجد تذاكر مباعة عبر أي موقع إلكتروني.

يقام الحفل الليلة الأحد 18 فبراير على المسرح الكبير بالأوبرا المصرية، مع أحدث الوسائل التكنولوجية البصرية والسمعية للاستمتاع بتجربة غنائية جديدة.

ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية

تقام “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية.