شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال جمعت روجينا ورؤوف عبد العزيز كللت بالنجاح قبل "سر إلهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا على شهر رمضان الكريم، والذى يشهد انطلاق الماراثون الدرامي في شهر رمضان الكريم بعرض عدد كبير من المسلسلات المتنوعة ما بين الاجتماعى والتاريخي والكوميدى والشعبى، وتخوض النجمة روجينا شهر رمضان بمسلسل سر إلهى، المكون من 15 حلقة والذى سيعرض على شاشات المتحدة.

وهناك عدد من النجوم يكررون التعاون بينهم في عدة أعمال، ويرجع ذلك للكيميا التي تخلق بينهم في أعمالهم، خاصة إن كللت هذه الأعمال بالنجاح فيصبح كل شخص فيهما هو وش السعد والخير على بعضهما، وهو ما نراه مع روجينا وتعاونها مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

كان بداية التعاون بين النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل "انحراف" عام 2022، وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد أن قدم الثنائي وجبة دسمة من الاثارة والغموض، وشارك في البطولة بجوار روجينا، كل من، لوسي، سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب.

أما التعاون الثانى الذى جمع بين روجينا ورؤوف عبد العزيز كان العام الماضي بمسلسل "ستهم" والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه العام الماضي، وشارك في البطلوة بجوار روجينا كل من، جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمى، غادة طلعبت، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن.

ليستقر الثنائى روجينا ورؤوف عبد العزيز لخوض سباق رمضان 2024 بمسلسل جديد بعنوان "سر إلهى" وتظهر روجينا خلال أحداث العمل بشخصية نصرة المتزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.