ميرنا وليد - بيروت - حضرت الفنانة اللبنانية مايا دياب حفل خيري لمركز سرطان الأطفال، ووجهت مايا دياب رسالة بعد أن نشرت مجموعة من الصور من الحفل:"ليلة مبارح الاولاد بكوني ووجعولي قلبي بس محبتكم وعطائكم كبّرولي قلبي بنفس الوقت. "حالته ليست مستقرة" .. إبنة إيمان البحر درويش تتحدث عن تطورات حالته الصحية . شكرا مركز سرطان الأطفال في لبنان وشكرا لكل انسان تبرع لإنقاذ حياة طفل".

وكانت قد تصدرت مايا دياب الترند بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما تداول عدد كبير من المستخدمين ومتابعي مايا مقطع فيديو يظهرها على السجادة الحمراء وهي تحتضن طفلاً ناجياً من السرطان وتحدثه معبرة له عن فخرها به وأنها تحبه لأنها تحب الأطفال وأنه سيكون قدوة لغيره.



كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب توجه رسالة : " الاولاد بكوني ووجعولي قلبي ولكن .. " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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