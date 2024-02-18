المجلس الأعلى للثقافة يعلن عن منح تفرغ للمبدعين المصريين لعام 2024/2025

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، عن عدد من منح التفرغ في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

واوضح المجلس الاعلى للثقافة انه على طالب المنحة ان يتقدم بالمستندات الآتية :

طلب الحصول على منحة التفرغ.

سيرة ذاتية وبيان بأعماله في مجال إبداعه.

تصور محدد يتضمن خطة واضحة لمشروع تفرغه بما يجعله جديرًا بالمنحة وقابلًا للتنفيذ خلال مدة التفرغ, و ألا يكون المشروع حاصلًا على منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره أو عرضه.

ثلاث كتب بعناوين مختلفة من أحدث إصداراته في مجال الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية, وكتابة المشروع الجديد والسيرة الذاتية ، و(بالنسبة للسادة المتقدمين للتجديد عليهم تقديم ماتم انجازه من مشروع تفرغهم الذى حصل من آجله على التفرغ ).

في مجال الفن التشكيلي والخط العربي التقدم بطلب وسيرة ذاتية وصورملونه من أحداث ما تم انتاجه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على أسطوانة مدمجة (CD) بنظام (Word) بجانب النسخة الورقية وبالنسبة للمتقدمين للتجديد تقديم ماتم انجازة من مشروع تفرغهم الذى حصل من اجله على منحة التفرغ .

شروط عامة لمنحة التفرغ :



* أن يكـون متمتعـاً بالجنســية المصريـة

*أن يكون مقيماً بجمهورية مصر العربية خلال مدة المنحة.

*بالنسبة للعاملين في الحكومة أو القطاع العام يجب إحضار موافقة جهة العمل على التقدم لمنحة التفرغ المقدمة من وزارة الثقافة معتمده وممهورة بخاتم شعار الجمهورية , ولا يٌعتد بالإجازات الخاصة.

تقدم الطلبات شخصياً ويتم ملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع الراغبين في التقديم للمنحة (في ملف خاص مستوفيًا جميع الاوراق والمستندات المطلوبة) ابتداء من الأحد الموافق 18/2/2024 إلى الخميس الموافق 7/3/2024, وتٌقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة بالعنوان التالى

44 ش المساحة بالدقي - الجيزة

يتقاضى كل من يحصل على منحة التفرغ قيمة مالية شهرية ابتداء من تاريخ استلامة المنحة بالإدارة طبقا للدرجات التى يحصل عليها بالنسب المقررة التى نصت عليها المادة 24من لائحة نظام التفرغ

لا تٌقبل الطلبات لمن سبق ( حصوله) على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة