شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأوبرا يكشف تفاصيل حفل محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل الحفل الذى يجمع الكينج محمد منير وماجد المهندس وشيرين عبد الوهاب فى أولى الليالى المصرية السعودية بدار الأوبرا اليوم، الأحد، وقال داغر لـ"الخليج 365"، إن الحفل بداية تعاون وزارة الثقافة المصرية مع هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار ترك آل شيخ.

وأعرب داغر عن سعادته بهذا التعاون الذى يثمر مزيداً من النجاحات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التبادل الثقافي والتعاون بين مصر والسعودية قائم منذ زمن طويل، ويتم العمل حالياً على رفع مستوى هذا التعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.