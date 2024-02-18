قصي خولي ينشر تفاصيل ذكرى مرور 40 يوماً على وفاة والده

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري قصي خولي تفاصيل ذكرى مرور 40 يوماً على وفاة والده، وسيقام عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة قداس وجنازة عن راحة نفس الفقيد في كنيسة مار يوسف-الجنينة، وتقبل التعاوي في دار الكنيسة بعد القداس مباشرةً.



وكتب قصي تعليقاً:"طوبى لمن اخترتهم وقبلتهم يا رب لأن ذكرهم يدوم إلى الأبد. دعوة قداس وجناز".

وكان قد وجّه قصي خولي الشكر لكل من واساه بوفاة والده، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "شكرا جزيلا على التعزية وعلى الاهتمام الكريم من الجميع سواء بالحضور، بالاتصال،بالمراسلة، برقيا او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. رحم الله أمواتكم جميعا وجزاكم الله كل الخير البقاء لله. عائلة المرحوم عميد خولي".