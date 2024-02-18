بصورة رومنسية..هاجر أحمد تستذكر يوم زفافها و تعايد زوجها في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هاجر أحمد صورة إلى جانب زوجها إستذكرت من خلالها يوم زفافها بالفستان الأبيض و هي تقبل يده، و ذلك عبر حسابها الخاص، و عايدته من خلاله بكلمات رومنسية بمناسبة عيد الحب حيث قالت: "ما زلت أقع في حبك كل يوم".



وفي وقت سابق، عايدت هاجر أحمد زوجها بمناسبة عيد ميلاده من خلال صور لهما شاركتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان وهما يؤديان مناسك العمرة في مكة المكرمة في السعودية، وعلقت هاجر على المنشور موجهةً رسالة إلى زوجها في هذه المناسبة قائلةً: "لبيك اللهم لبيك" الحمد لله الذي ابلغنا مكة وهواء مكة وطاب اللقاء، النهاردة اول يوم في السنة الجديدة لزوجي "احمد" تمت في بيت ربنا يارب يجعل عمرك كله ببركة ورزق اليوم ده ويديم الخير والبركة والرزق والكرم عليك عقبال مليون سنة حبيبي في طاعة ربنا باذن الله ،كل عام وانت الي الله اقرب واكرم".

