شاهد لقاء الفنانة هبة الحسن بالتيكتوكر رائد عبد المحسن

الفنانة هبة الحسين التقت بالتيكتوكر رائد عبد المحسن، وتم الإعلان عن تعاون قادم بينهما على الشاشة التلفزيونية. وظهرت هبة الحسين ورائد عبد المحسن في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعربا عن توصلهما لاتفاق للعمل سويًا في المستقبل القريب على الشاشة.

وفي المقطع، صرحت هبة الحسين قائلة: “قريبًا سنشارك في مشروع يجمعنا على الشاشة، وأنا متحمسة جدًا لذلك”.

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