شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة محمد منير الأخيرة قبل حفل ليالى مصرية سعودية اليوم بالأوبرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الكينج محمد منير آخر بروفات حفل ليالى مصرية سعودية التي يحييها بمشاركة النجم ماجد المهندس، والنجمة شيرين عبد الوهاب في الثامنة مساء اليوم الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بصحبة الفرقة الموسيقيقة تحت قيادة المايسترو وليد فايد.

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال قناتى DMC والحياة.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، "فى إطار ذلك وعبر مجموعة من الاتفاقيات الجديدة سيكون هناك بروتوكول تعاون مع هيئة الترفيه السعودية على تقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية، وهيئة الترفيه في هيئة مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر