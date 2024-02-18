إيرادات السبت.. "الحريفة" الأول و"شماريخ" في المركز قبل الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس السبت 17 فبراير منافسة بين 12 فيلما، هي: "أنف وثلاث عيون، التجربة المكسيكية، رحلة 404، عادل مش عادل، وقت إضافي، أبو نسب، عصابة عظيمة، الإسكندراني، الحريفة، شماريخ، درويلة، السيستم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و851 ألفا و566 جنيها، وزعت على النحو التالي:

الحريفة

نجح فيلم "الحريفة" في الحصول على المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، إذ حقق إيرادا بلغ 743 ألفا و422 جنيها.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، بيومي فؤاد، أحمد حسام ميدو.

رحلة 404

فاز بالمركز الثاني فيلم "رحلة 404" محققا 512 ألفا و259 جنيها.

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد ممدوح، عارفة عبدالرسول، حسن العدل، سماء إبراهيم.

أبو نسب

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم أبو نسب، بعد تحقيقه 184 ألفا و995 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

الإسكندراني

احتل المركز الرابع فيلم الإسكندراني، محققا 125 ألفا و947 جنيها.

الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

أنف وثلاث عيون

وذهب المركز الخامس لفيلم أنف وثلاث عيون، والذي حقق 86 ألفا و818 جنيها.

أنف وثلاث عيون عن نص أدبي كتبه الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس، بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور.

وقت إضافي

حصل على المركز السادس فيلم وقت إضافي، محققا 54 ألفا و249 جنيها.

"وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، بطولة خالد الصاوي، عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، عماد رشاد، ياسر الطوبجي.

التجربة المكسيكية

وجاء في المركز السابع فيلم "التجربة المكسيكية" بعد تحقيقه 50 ألفا و227 جنيها.

"التجربة المكسيكية" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، تأليف محمد محرز ومحمود حمدان، إخراج شادي علي، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ندا موسى ومحمود حافظ.

السيستم

وكان المركز الثامن من نصيب فيلم السيستم، بعد تحقيقه 42 ألفا و419 جنيها.

السيستم تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، بطولة طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي.

درويلة

وذهب المركز التاسع لفيلم درويلة، محققا 30 ألفا و162 جنيها.

درويلة إخراج معوض إسماعيل، فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار عبدالرحمن فتحي، بطولة عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ومحمود عبدالمغني.

عصابة عظيمة

كان المركز العاشر من نصيب فيلم عصابة عظيمة، وحقق 13 ألفا و532 جنيها.

"عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد.

شماريخ

واحتل المركز الـ11 فيلم شماريخ، محققا 4 آلاف و866 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

عادل مش عادل

أما المركز الـ12 فكان من نصيب فيلم عادل مش عادل، بعد تحقيقه 2670 جنيها.

"عادل مش عادل" تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، بدرية طلبة، محمد رضوان ومحمود البزاوي.

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