"بنش مارك" تنشر فيديو من بروفة حفل شيرين عبدالوهاب الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف صفحة "بنش مارك" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن كواليس حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب، والذي يُقام بدار الأوبرا برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

ونشر الحساب مقطع فيديو أوضحت خلاله البروفات والاستعدادات قبل بدء الحفل وعلق الحساب: "بروفة الفنانة شيرين استعدادا لأولى الليالي السعودية المصرية في القاهرة".

على جانب آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أعلن عن إنشاء صندوق Big Time الاستثماري، حيث سيخصص الصندوق لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

وأوضح آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستساهم في الصندوق كراعي رئيسي، ووزارة الثقافة كراعي مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي: شركـة صلـة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني، كما يهدف الصندوق في مرحلته الأولى إلى الاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.

ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، والتي يعقد خلالها مجموعة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين الشقيقين.

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