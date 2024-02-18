بالفيديو| محمد منير يجري بروفة استعدادًا لحفله بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أجرى الكينج محمد منير بروفة، قبل ساعات من حفله المقرر إقامته مساء اليوم، إذ تنطلق أولى الليالي السعودية المصرية، والتي تقام بدار الأوبرا، برعاية المستشار تركي آل الشيخ ووزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني.

ونشرت "بنش مارك"، كواليس من البروفة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

على جانب آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أعلن عن إنشاء صندوق Big Time الاستثماري، حيث سيخصص الصندوق لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

وأوضح آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستساهم في الصندوق كراعي رئيسي، ووزارة الثقافة كراعي مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي: شركـة صلـة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني، كما يهدف الصندوق في مرحلته الأولى إلى الاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.

ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، والتي يعقد خلالها مجموعة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين الشقيقين.

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