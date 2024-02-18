قبل أنباء انفصالهما.. لماذا قدم أمير عيد أغنية باسم زوجته "ليلى"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدر الفنان أمير عيد "مؤسس وقائد فريق كايروكي"، وزوجته الفنانة التشكيلية ليلى الفاروق، قوائم مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ما تردد عن انفصالهما.

وزاد الجدل حول حقيقة طلاق الثنائي "أمير" و"ليلى"، بسبب صمت الطرفين، وأن حساب أمير على انستجرام لا يتابع حساب زوجته بينما مازالت هي تتابعه.

الفنان أمير عيد، خلال ظهوره، في أحد البرامج، تحدث عن تفاصيل زواجه، وقال "نعرف بعضنا من الصغر، وكنا معا بالنادي، وتطورت الصداقة الى الحب والزواج".

وقالت ليلى، عن الأغنية التي حملت اسمها: "هي كانت بمناسبة عيد ميلادي، الذي يأتي بعد عيد ميلاده بيوم واحد، وكنت متشوقة ومنتظرة، وانبسطت بوجودها بالألبوم".

أمير من جهته، علق: "ليلى تستحق اكتر من كدة".

أغنية "ليلى"، من كلمات أمير عيد، ألحان فريق كايروكي، وصدرت في ألبوم نقطة بيضا عام 2017.