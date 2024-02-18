بعد الهجوم عليها.. نادين نسيب نجيم تعتذر وتنفي دعمها لـ إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ردت الفنانة نادين نسيب نجيم على الهجوم الذي طالها مؤخرًا بسبب صورة نشرتها أثناء تناول وجبة طعام من مطعم شهير يقاطعه كثيرون بسبب دعمه للكيان المحتل للأراضي الفلسطينية.

وقالت نادين خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام: "أنتوا محقونين وليكم حق تعملوا رد الفعل ده، وأنا مش بيهمني ...، ولا الشركة ومجاش في بالي زي ما أنتم خدتوها إني بدعم إسرائيل".

وتابعت: "أنا آسفة ومتزعلوش ومسامحة أي شخص قالي تعليق بشع، ولكن أنا داعمة للقضية الفلسطينية، وكنت بشارككم حاجة بحبها بس، وأنتوا غاليين على قلبي، وأنا شخص متعاطف مع اللي بيحصل، وهنا في لبنان حاسين بيكم".

يذكر أن نادين نجيم عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة" على منصة شاهد VIP.

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