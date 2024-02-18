بعد نجاحه الكبير.. ديو أصالة و أحمد سعد "سبب فرحتي" يكسر هذا الرقم في وقت قياسي

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الديو الذي طرحته الفنانة السورية أصالة مع الفنان المصري أحمد سعد نجاح كبير بين الجمهور حيث حققت اغنية "سبب فرحتي" التي طرحت منذ يومين اكثر من 3 مليون و نصف على يوتيوب.



أغنية "سبب فرحتي" من كلمات محمد شافعي، ألحان احمد سعد، و توزيع محمد عاطف الحلو، و تقول كلماتها:

يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك

انت ألامان وباختصار لو كله مال

بسند عليك

انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري

انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك

انا كنت مين

قبل اما اشوف عينِك والين

قبل اما تيجي تنوري

قلبي وتمليني بحنين

ده بكلمتين

بتهوني الوقت الحزين

يا حبيبتي واما بتضحكي

بتحلّي ف عنيا السنين

يا سبب فرحتي

يا مقاسماني سكتي

بتقويني ف دينتي

وانا جمبك مش هميل

انا ليكي بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما انا شايفك بخير