أروى تروي تفاصيل تعرضها للتحرش في طفولتها: "لن أنسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة أروى عن تفاصيل تعرضها للتحرش في مرحلة الطفولة.

وقالت أروى خلال لقائها في برنامج "كتاب الشهرة " الذي يقدمه المذيع علي ياسين: "وأنا طفلة في عمر 7 سنوات تم التحرش بي، كنت وقتها لسة طفلة في الكويت، وكان من جنسية عربية ليست خليجية".

وتابعت: "والدتي كانت تقف مع صديقتها وجارتها، وزوج جارتنا هو من تحرش بي ولن أنسى ذلك الوقت والإحساس، واللي صار أني لما رجعت وخبرت أمي لم تصدقني، وما كنت أجرؤ أقول لأبويا، وهذا الموقف لن أنساه، وأنا صرت انصح صديقاتي يا جماعة أسمعوا أولادكم، وأحكي هذه القصة حتى يستفيد غيري، لا بد أن يصدق الأهل الأطفال، حتى لو كذبوا إلى أن نتأكد من الأمر".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أروى أغنية "أنا وقلبي"، وصدرت الأغنية على طريقة lyrics فيديو، وأطلقتها على مختلف المنصات الموسيقية.

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