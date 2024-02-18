رمضان 2024.. فارس قناوي أحد الوجوه الشابة في مسلسل "عتبات البهجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الوجه الجديد فارس قناوي في مسلسل "عتبات البهجة" للمخرج مجدي أبو عميرة، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢٤، عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

"عتبات البهجة" هو التجربة الثالثة لـ فارس في التمثيل بعد تجربته الأولى في مسلسل "ولاد ناس" تأليف وإخراج هاني كمال، والثانية على خشبة مسرح الدولة من خلال مسرحية "حلاوة الحب" تأليف وإخراج محمد إبراهيم.

وقال فارس عن مشاركته في عتبات البهجة: "أعتبر نفسي محظوظا بالمشاركة في المسلسل لعدة أسباب، أولها: الوقوف أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، فحلم أي ممثل شاب أن يقدم حتى مشهد واحد أمام الفنان الكبير، ومن حسن حظي أنه يجمعني به عدة مشاهد.. والسبب الثاني: هو عملي مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة ملك الدراما التليفزيونية ومكتشف العديد من المواهب وصانع نجومية الكثير من الفنانين الشباب، وفخر لي العمل تحت قيادته في هذا العمل، السبب الثالث: أن كاتب السيناريو والحوار هو د. مدحت العدل، الشاعر والسيناريست وصاحب الرصيد الضخم من الأعمال الناجحة سينمائيا وتليفزيونيا، أما السبب الرابع والأساسي أنني أعمل من خلال شركة ضخمة ومتميزة وهي العدل جروب والمنتج جمال العدل صاحب البصمات الكبيرة في الدراما التليفزيونية خلال السنوات الماضية".

تدور أحداث المسلسل حول - بهجت الأنصاري - الفنان الكبير يحيي الفخراني، وكيل وزارة سابق، ولديه عدد من الأحفاد، ويحاول التواصل معهم بشكل جيد، تقوده الصدفة إلى عالم مواقع التواصل الاجتماعي وهو العالم الذي يعيش فيه الأحفاد، ورغبًة منه في التواصل معهم والتقرب منهم، يتورط في عدد من المشاكل لنرى ما سيحدث معه بسبب التكنولوجيا التي يتعامل بها لأول مرة.

"عتبات البهجة" مأخوذ عن نص أدبي للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية الدكتور مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، وفاء صادق، صلاح عبدالله، علاء مرسي.