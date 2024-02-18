"شاهد" تكشف عن البوسترات الفردية لـ مسلسل "مسار إجباري"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرحت منصة "شاهد" عبر حسابها بموقع إنستجرام، البوسترات الفردية لأبطال عمل مسلسل "مسار إجباري"، والذي من المقرر عرضه بموسم رمضان 2024.

"مسار إجباري" من تأليف باهر دويدار، إخراج نادين خان، بطولة: أحمد داش، عصام عمر، صابرين، وبسمة.

جدير بالذكر أن شهر رمضان يشهد منافسة بين عدد كبير من المسلسلات، التي يشارك في بطولتها كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وبينها: إمبراطورية ميم، حق عرب، الكبير أوي 8، صيد العقارب، بابا جه، عتبات البهجة، المعلم، الحشاشين، سر إلهي، كامل العدد.

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