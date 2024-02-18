شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. بوسترات أبطال "الحشاشين" مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المتحدة للخدمات الإعلامية البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل "الحشاشين" للنجم كريم عبد العزيز والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده وذلك ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالعمل والتي انطلقت خلال الأيام الماضية.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد عزى، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى



أحمد عيد



إسلام جمال



ميرنا نور الدين



سوزان نجم الدين

نيقولا معوض





محمد نجاتى



سارة الشامى



سامى الشيخ



عمر الشناوى



نور إيهاب