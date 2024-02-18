“غلطة عمري اني انا حبيتك”.. حسام حبيب يطرح “كدابة” فهل يقصد شيرين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المصري حسام حبيب أغنيته المنتظرة “كدابة” التي تشهد عودته للجمهور بعد غياب سنوات، لكن كثيرين عبر مواقع التواصل تجاهلوا الاحتفال معه بهذه المناسبة، وانشغلوا بأمر واحد فقط هو هل يوجّه كلماتها إلى طليقته النجمة شيرين عبد الوهاب؟

أجواء وكلمات الأغنية شديدة اللهجة، حيث جاءت على لسان شخص مجروح عاطفياً يرغب في التخلص من علاقة مؤذية بالنسبة له، وتسعى حبيبته دائماً للظهور بشخصية الضحية رغم عدم صحة ذلك، وهو ما دفع الجمهور للتأكيد أن كلماتها موجهة إلى شيرين، حيث تم الربط بين موعد طرحها وأزمة انفصالهما، حيث أعلنت شيرين طلاقهما رسمياً في الخامس عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

الشاعر عمرو المصري، مؤلف كلمات الأغنية، حسم هذا الجدال خلال تصريحات تلفزيونية كشف فيها عن أنه كتبها منذ عام تقريباً، أي وقت استقرار علاقة حسام وشيرين، وطول هذه الفترة يتم العمل عليها حتى تخرج بما يليق بالجمهور، نافياً أنها موجهة إلى شيرين، وما يُدار كله عبر مواقع التواصل لا علاقة له بالحقيقة.

الأمر نفسه واجهته شيرين في الأيام الماضية، بعدما طرحت أحدث أعمالها الغنائية “الدهب”، وتعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين، وحملت كلماتها معاني قاسية توجهها إلى حبيبها الذي اكتشفت خيانته، وترغب في فراقه، ما دفع الجمهور أيضاً إلى التكهن بأنها توجهها إلى حبيب.

تامر حسين خرج وقتها ورد على هذه التكهنات، إذ أكد أنه لا علاقة لها بطليقها، وأن الفنان عامةً لا يفضل أن يقحم حياته الخاصة في مشاريعه الفنية والشعراء أيضاً لكنهم يستمدون الكلمات من واقع تجارب حياتية قد يمر بها المستمع.

شيرين وحسام تم الانفصال رسمياً بينهما للمرة الثانية في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد نشوب خلافات قوية بينهما من بينها تدخله الدائم في عملها ومشاريعها الفنية، وفي الأيام الماضية ترددت أنباء تؤكد عودتهما لكنها أكدت في تصريحات صحافية أنه في حال حدوث ذلك فلن تخجل من الإعلان عنه.