ميرنا وليد - بيروت - يحقق الفنان المصري محمد رمضان نجاح كبير بأحدث أعماله الغنائية "عربي" والذي يقدمها تريو مع الرابر الأميركي فيوتشر Future والمغني اللبناني العالمي مساري حيث حققت الأغنية حتى الآن 12 مليون و 428 ألف مشاهدة بعد 10 أيام على طرحها، و تعد الأغنية أول تريو يجمع بينهم في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأميركية، من إخراج المخرج Juan Felipe Velasquez.
و هي من كلمات كل من محمد رمضان و Nayvadius DeMun Wilburn ومصطفى حدوتة و Farghaly Blax.
و توزيع كل من مساري وScott Storch و Martin Adium Sinotte الذي نفّذ أيضاً الميكس و الماسترينغ.
كانت هذه تفاصيل خبر في اقل من 10 أيام ..محمد رمضان يحصد 12 مليون مشاهدة بـ "عربي" إلى جانب Future و مساري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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