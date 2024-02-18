محمد منير يثير قلق محبيه قبل حفل "ليلة سعودية مصرية" مساء اليوم-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أجرى الفنان المصري محمد منير بروفات قبيل الحفل المثرر أن يشارك في إحيائه مساء اليوم الأحد في 18 فبراير/ شباط في دار الأوبرا المصرية والذي يحمل عنوان "ليلة سعودية مصرية".



لكن الأمر الذي أثار قلق محبيه هو ظهوره في مقطع فيديو في صفحة الشركة المنظمة على موقع للتواصل الاجتكاعي وهو جالس على كرسي خلال غنائه في البروفات وقد بدا واضحاص أنه متعب ومرهق عدا عن ملاحظة زيادة وزنه بصورة ملحوظة الأمر الذي جعل متابعيه في حالة خوف على صحته.

إشارة إلى أن حفلات الليالي السعودية المصرية التي تنطلق الليلة، هي تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، حيث يشارك مجموعة من النجوم أبرزهم الفنان ماجد المهندس، ‏والفنانة شيرين في القاهرة، ويقام الحفل في دار الأوبرا المصرية". الذين لديهم شعبية كبرى سواء في مصر أو بالمملكة العربية السعودية.