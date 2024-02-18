"ليلة القتلة" في ثاني أيام عروض نوادي المسرح الإقليمي بالجيزة

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح الإقليمي، المنفذ بفرع ثقافة الجيزة، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وفي السياق شهد مسرح مركز الجيزة الثقافي، عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "ليلة القتلة" من إخراج وفاء عبد الله، ويناقش فكرة الصراع بين الأجيال ومحاولة إيجاد وسيلة للتواصل بين الأبناء والآباء لتفادي المشكلات التي قد تصنع مرضى نفسيين، ويتضح ذلك من خلال الأحداث التي تدور حول جريمة قتل يتخيلها أبطال الحكاية لتمردهم علي آبائهم، وعدم قدرتهم على تنفيذها في الواقع.

بينما جاء العرض الثاني بعنوان "كنت هنا من قبل" من إخراج محمد جمال، وتدور فكرته حول محاولة الإنسان لتغيير قدره، من خلال شخصية العرض دكتور "جولتلر" الذي يحاول تغيير قدر وفاة عائلته من خلال عدة محاولات، ولكن تبوء جميعها بالفشل، فيقرر الانتحار ليلحق بهم.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وشهد عروض الليلة الثانية سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الفنان د. علاء قوقة، الناقدة لمياء أنور، وإيمان محمد من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وأعضاء لجنة التحكيم المخرج أحمد طه، والمخرج محمد طايع، الناقدة رنا عبد القوي، ودعاء حسن مقرر اللجنة.

ويقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، 26 عرضا مسرحيا، منها 14 عرضا لفرع ثقافة الجيزة، يستمر عرضها حتى 22 فبراير الحالي.

مهارات التفكير الإيجابي ضمن نقاشات قصور الثقافة بالغربية

من ناحية أخرى ينظم فرع ثقافة الغربية هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

تستهل الفعاليات اليوم بورشة تعليم أساسيات الخط العربي ببيت ثقافة زفتي، مع المدربة ولاء فودة. ويشهد يوم الاثنين محاضرة بعنوان "مهارات التفكير الإيجابي" بدار الكتب بطنطا تقديم د. بوسي الشوبكي - محاضر تنمية بشرية.

وفي اليوم ذاته يقيم قصر ثقافة طنطا ورشة لتعليم مهارات تصنيع الفخار والخزف تدريب سعيد عبد الغفار.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، تشهد مدرسة السيدة عائشة بالمحلة لقاء بعنوان "الابتزاز الإلكتروني ومخاطره على المجتمع" وذلك يوم الأربعاء ٢١ فبراير تقديم د.أيمن عيسى.

بينما تقدم فرقة كورال مسرح ٢٣ يوليو عرضا فنيا يتضمن باقة متميزة من الأغاني الطربية، مساء الخميس المقبل بقيادة المايسترو حسام الشريف.