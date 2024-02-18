ماجد المهندس يجري البروفة الأخيرة لحفل ليالي مصرية سعودية

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادًا لحفل ليالي مصرية سعودية أجري النجم ماجد المهندس البروفة الأخيرة لحفله اليوم الذى يجمعه بالكينج محمد منير والنجمة شيرين عبد الوهاب، ويسجل أولى الليالي المصرية السعودية، والذى يمقام في الثامنة مساء اليوم الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة عبر قناتى DMC والحياة.

وكان أحيي النجم ماجد المهندس حفلًا مع جمهوره ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، حيث أشعل رابع حفلات فبراير الكويت.

ومن المقرر أن ماجد المهندس يقدم باقة مميزة من أشهر أغنياته خاصة الخليجية المحببة لدى جمهور الكويت.

وكان أحيي النجم ماجد المهندس حفلاً غنائياً فى لندن، وقدم ماجد خلال الحفل باقة لامعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وكان تعاون النجم ماجد المهندس مع النجمة أصالة فى ديو “الحب الأبدي”، وأعربت النجمة أصالة عن سعادتها بنجاح ديو "الحب الأبدي مع النجم ماجد المهندس قائلة: الأغنية منّ أوّل حرف مليئة بالحب وفيها أحلى الذكريات وحلم تعيشه وعنوان حياة فيها اتولدت من جديد، لذلك غنتها من كل قلبها، مشيرة إلى أن قلبها مع هذه الأغنية مليء بالفرح والطمأنينة وقدّمت كلّ ما عندها منّ محبّة وموهبة ومزجت صوتها مع كلّ نغمة ووهبت بعض من روحها فيها.

وأشادت بالمطرب ماجد المهندس الذى شاركها الأغنية، مشيرة إلى أن صوته يشبه خيطان الحرير متصاعد بمنتهى العذوبة موهوب وفي لموسيقاه.

وأوضحت أن الأغنية لحّنها محمود خيّامى وهو من الموهوبين الكبار بكلّ مرّة تحقق معه النجاح ولا يصدق أنّه من الأوائل بجيله وهذا الشّعور يجعله يتسابق ويتجدّد كما وزّعها فنّان كبير وصديق للكلّ وقريب المايسترو مدحت خميس.

أصالة وماجد المهندس

وكانت حرصت المطربة أصالة، على تهنئة الفنانة اللبنانية إليسا على أغنيتها الجديدة “بتمايل على الbeat” والتي طرحتها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكتبت أصالة عبر حسابها على تويتر قائلة: “أغنية فيها طاقتك فيها طيابتك، وفيها جديد أنتي سبّاقة دائمًا فيه.. كتير حلوة الأغنية كلّ التّوفيق بتمنّى لك النجاح والسعادة والصحّة لصديقتي الحبيبة ألّوسه #انا_بتمايل_على_الbeat”.

أصالة

وتصدرت أغنية إليسا بتمايل على الـbeat تريند تويتر في 13 دولة عربية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، كما دخلت قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

بتمايل على الـbeat من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوتية إيلي بربر، وجرى تسجيلها في استوديو هادي شرارة بيبروت، والكليب من إخراج إنجي جمال.

إليسا

أحدث أغاني إليسا 2023

كانت أحدث أغاني إليسا من خلال أغنية أنا وبس، وتقول كلماتها بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بشوف القمر حدي والهوا عا خدي وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد وبصير عم برسم معك مواعيد ويزيد حبك بالقلب بيزيد وبروح وبروح وبروح عا دنيي ما فيها هموم فيها سهر فيها قمر ونجوم الغيوم... فيها بتنمحي الغيوم بتروح بتروح معقول بعدك ما عرفت اني ما بعيش لحظة لو غبت عني خليك لو حتى زعلت مني لا تروح لا تروح خليك حدي غمرني بدي ياك بحبك أنا بحبك أنا وبهواك إنساك صعبة يا حلو إنساك لا تروح لا تروح.

إليسا

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آخر أعمال المطربة إليسا

ويذكر ان طرحت المطربة إليسا، مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس"، كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، إخراج إنجي الجمال.

وتقول كلمات الأغنية :-

بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس

بحس الدنيا كلها ملكي أنا وبس

بشوف القمر حدي والهوا ع خدي

وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير

وبطير من كثر الفرح لبعيد

وبصير عم برسم معك مواعيد

ويزيد حبك بالقلب بيزيد

وبروح، وبروح

وبروح ع دنيا ما فيها هموم

فيها سهر فيها قمر ونجوم

وغيوم فيها بتنمحي الغيوم

بتروح، بتروح

معقول بعدك ما عرفت إني

ما بعيش لحظة لو غبت عني

خليك لو حتى زعلت مني

لا تروح، لا تروح

خليك حدي اغمرني بدي ياك

بحبك أنا، بحبك أنا وبهواك

إنساك صعبة يا حلو إنساك

لا تروح، لا تروح.