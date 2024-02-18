سارة سلامة تعلن انتهاء تصوير مسلسل "نقطة سوداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة سارة سلامة انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "نقطة سوداء".

ونشرت سارة صورًا من الكواليس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور بصحبة سارة سلامة كل من الفنان أحمد فهمي، الفنان أحمد بدير، الفنان أحمد مجدي.

وعلقت سارة على الصور قائلة: "تمت بحمد الله، فركش مسلسل نقطة سوداء".

تدور أحداث مسلسل "نقطة سوداء" في إطار اجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة والمقرر عرضه خارج موسم رمضان 2024، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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