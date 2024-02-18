مصطفى شعبان ينشر البوستر الرسمي لمسلسل "المعلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روج الفنان مصطفى شعبان لمسلسله الجديد "المعلم"، الذي سيتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

ونشر شعبان البوستر الرسمي، على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، وتصدر البوستر الفنان مصطفى شعبان وفي الخلفية باقي أبطال العمل.

تدور أحداث مسلسل "المعلم"، حول تاجر سمك يعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات في محاولة لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار، ويشارك بالبطولة كل من: أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل.

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