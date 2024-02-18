أروى تكشف تعرضها للتحرش.. وماذا قالت عن زواجها وخلعها للحجاب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة آروى عن حياتها الشخصية وكشفت تعرضها للتحرش وهي طفلة صغيرة في الوقت الذي كانت تعيش فيه مع أسرتها في الكويت.

وروت النجمة اليمنية خلال لقائها في برنامج “كتاب الشهرة” ما حصل معها في الصغر وقالت: “وأنا طفلة في عمر 7 سنوات تم التحرش بي كنت وقتها في الكويت، وكان من جنسية عربية ليست خليجية، والدتي كانت تقف مع صديقتها وجارتها، وزوج جارتنا هو من تحرش بي”.

وأضافت: “عندما خبرت والدتي لم تصدق كلامي ولم أجرؤ أن أخبر والدي، والدتي لم تتخيل أن يحدث هذا أو أن يفعل هذا الشخص شيء بي، وأقنعتني أنني مخطئة، ولفترة كنت أظن أن الخطأ مني أنا”.

وتابعت: “أنا أحكي هذه القصة حتى يستفيد غيري، لا بدّ أن يصدق الأهل الأطفال، حتى لو كذبوا إلى أن نتأكد من الأمر”.

وخلال اللقاء تحدثت عن قصة زواجها وأكدت أنها عندما تزوجت لم ترغب في القيام بحفل زفاف وقمت بتجهيز كل التفاصيل بسرية تامة، ونفت تماماً الشائعات التي تدور حول انفصالهما.

وأكدت أنها كانت محجبة وخلعته قبل سنوات عديدة وقالت: “كنت محجبة وقت المرحلة الثانوية وخلعت الحجاب عندما دخلت الجامعة، لم يفرضه علي أحد لكن شعرت أنني لست مرتاحه فخلعته”.