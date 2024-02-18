حسين فهمي يواجه مشكلة جديدة ويلجأ للقضاء.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان حسين فهمي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” بيانًا، أعلن فيه رفع دعوى قضائية على إحدى الشركات العقارية، للمطالبة بفسخ العقد بينهما وحصوله على تعويض مادي لإخلال الشركة بالاتفاق بينهما، بعد تعاقده معها للترويج لمشروعاتها العقارية.

وقال حسين فهمي في بيانه: “ينوه وينبه الفنان حسين فهمي بأن شركة السيف جروب العقارية SEIF تعاقدت معه على الترويج لمشروعاتها العقارية منها سولي كوست الساحل الشمالي، ونظراً لأن شركة السيف جروب العقارية SEIF قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتقوم باستخدام صور قديمة مقدمة منه وقت توقيع العقد في الدعاية الجديدة لمشروعاتها بدون سند وبدون موافقة منه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الرقمية 2182 لسنة 2023 مدني كلي الدخيلة، بفسخ العقد والتعويض عن الأضرار التي لحقت به وإلزام الشركة بعدم استخدام اسمه، والصور الفوتوغرافية الخاصة به للدعايا الجديدة لمشروعاتها، لعدم التزاماها ببنود العقد لذا وجب التنويه والتنبيه للعلم”.

يُذكر أنه يعرض لحسين فهمي حالياً فيلم “الإسكندراني” بطولة أحمد العوضي وزينة وبيومي فؤاد تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.