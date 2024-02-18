شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك وبرادلى كوبر على السجادة الحمراء لحفل الـBAFTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين كلا من: رامي مالك وبرادلي كوبر، على السجادة الحمراء لحفل الـ BAFTA ، فيما سبق أن حضر روزاموند بايك وكلير فوي وفيبي دينيفور وبول جياماتي وليلي كولينز وساندرا هولر وأندرو سكوت وكيليان مورفي وروبرت داوني جونيور وكيت بلانشيت ومارجو روبي وإيما ستون وايميلي بلانت والأمير ويليام أمير ويلز.

ويقوم كل من: ديفيد بيكهام وكيت بلانشيت ودوا ليبا بتقديم جوائز في حفل البافتا المقام، بمركز ساوث بانك بلندن، من المقرر أن يقدم كل من الثلاثي جائزة BAFTA للأفلام، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد الفئات التي تنتمي إليها.

ينضم إليهم على خشبة المسرح طوال الليل زملائهم المقدمون أدجوا أندوه من "Bridgerton"، ونجمة بوليوود ديبيكا بادوكون، وأبطال فيلم Wonka أومبا لومبا هيو جرانت، وليلي كولينز من "Emily in Paris".

ومن بين الأسماء الأخرى التي تأكد تقديمها للجوائز، نجمتا The Crown إيما كورين وجيليان أندرسون، وممثل فيلم Black Mirror هيميش باتيل، وممثل فيلم Hijack إدريس إلبا.