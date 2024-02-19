تركي آل الشيخ يزور نجاة الصغيرة.. "ماذا قال من داخل منزلها؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن كواليس زيارته للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة.

ونشر "آل الشيخ"، صورة من داخل منزل نجاة الصغيرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معقبًا: "في زيارة للأستاذة الكبيرة الغالية نجاة الصغيرة في منزلها الكريم".

وأضاف: "سعيد بمقابلتها وهناك مفاجأة في الطريق.. ربنا يحفظها".

ووصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى مقر دار الأوبرا المصرية، لإحياء حفل "ليالي مصرية سعودية".

وتوافد على دار الأوبرا المصرية، منذ قليل، عدد كبير من الفنانين والسياسيين والمشاهير، لحضور الليلة الأولى من "ليال مصرية سعودية"، التي تقام في دار الأوبرا المصرية.

ويحيي حفل "ليالي مصرية سعودية"، كل من محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس.

يقام الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

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