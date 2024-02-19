عمر خيرت مفاجأة حفل "ليالي سعودية مصرية" بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في مفاجأة لحضور حفل "ليالي سعودية مصرية"، قدم النجم عمرو يوسف على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الموسيقار الكبير عمر خيرت

ووسط تصفيق حضور الحفل بدأ الموسيقار الكبير بتقديم باقة من أشهر موسيقاه منها: "ضمير أبلة حكمت، قضية عم أحمد، زي ماهي حبها"

ويقام الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

وحضر الحفل كوكبة من السياسين والمشاهير، ويحيي الحفل النجم محمد منير، والنجمة شيرين عبدالوهاب، والنجم ماجد المهندس