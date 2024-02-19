محمد منير يتعرض لكسر في الذراع ويحيي حفل "ليالي سعودية مصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تعرض الكينج محمد منير، للإصابة بكسر في الذراع، وذلك قبل إقامة فقرته الغنائية في حفل "ليالي سعودية مصرية"، والمقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

وأعلنت الفنانة ليلى علوي، عن تقديم محمد منير، للغناء على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا، قائلة: "بالرغم من إصابته الشديدة وبنقوله ألف حمدالله على السلامة.. للأسف هو وقع واتكسر ايده ولسه جاي من المستشفى".

وأكملت: "الفنان النجم الكبير اللي كلنا هنعلي صوتنا بالغنى معاه، وحظي حلو أننا بقدم حد كلنا بنحبه وبنعشقة فنان أصيل الصوت ممتع بطعم النيل وشموخ الأهرامات يعيشنا جيل وراء جيل".

ويقام الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

وحضر الحفل كوكبة من السياسين والمشاهير، ويحيي الحفل النجم محمد منير، والنجمة شيرين عبدالوهاب، والنجم ماجد المهندس.

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